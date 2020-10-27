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Бывший тренер "Динамо" может возглавить ФК "Львов"

27 октября, 11:46

Олег Люлька Олег Люлька

Наряду с Олегом Лужным на должность наставника аутсайдеров УПЛ рассматривают специалиста из Беларуси

Бывший тренер киевского "Динамо" Олег Лужный может стать наставником ФК "Львов", который остался без коуча после недавней отставки Георгия Цецадзе. Напомним, грузинский специалист покинул команду в минувшую субботу, проиграв на своем поле "Днепру-1" со счетом 1:3.

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Помимо 52-летнего Олега Лужного, уроженца Львова, в качестве кандидата в главные тренеры ФК "Львов" руководство клуба рассматривает белоруса Олега Дубула, который в свое время уже работал в Украине, возглавляя "Карпаты" и "Черноморец".

Об этом сообщает Meta-ratings.

Олег Лужный

Олег Лужный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Олег Дулуб

Олег Дулуб

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Впрочем, боссам "Львова" будет крайне трудно убедить Олега Лужного возглавить команду, учитывая ее турнирное положение и туманные финансовые перспективы. На данный момент львовяне занимают последнее место в украинской Премьер-лиге, набрав всего одно очко в шести матчах.

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Добавим, что предыдущий наставник "Львова" Георгий Цецадзе стал автором антирекорда для иностранных тренеров в чемпионате Украины, не сумев одержать ни одной победы в 11 матчах.

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Смотрите, как "Львов" проиграл в последнем туре "Днепру-1"

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