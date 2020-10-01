Бывший тренер "Днепра-1" нашел себе "теплое" место работы в компании с россиянином

Недолго оставался без работы экс-наставник "Днепра-1" Дмитрий Михайленко. Напомним, в середине сентября в чемпионате Украины произошла первая отставка сезона. Тогда команда Днепра набрала всего одно очко в трех поединках нового сезона 2020/2021, а в минувшем чемпионате стала седьмой.

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47-летний уроженец Кропивницкого возглавил кипрский "Пафос", который занимает13-е место в чемпионате островного государства, где почти всегда светит солнце. Всего же в высшем дивизионе – 14 клубов. Специалист уже согласовал контракт с новым клубом, сообщает "Трибуна".

Что интересно, за команду выступает бывший вратарь киевского "Динамо" Артур Рудько и полузащитник Орест Кузик – уроженец Львова, игравший за "Днепр-1". Сам Михайленко завершал карьеру на Кипре в 2009 году. В тренерский штаб украинца войдет 44-летний россиянин Роман Шаронов, который в свое время играл и тренировал "Рубин" из Казани.

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