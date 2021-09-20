Будет суд! На фанатов Динамо завели уголовное дело за кровь на "Олимпийском"

Кровавая драка на матче Динамо – Александрия получила логическое продолжение – за дело взялась полиция.
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Видео драки:
Как сообщается на сайте национальной полиции, с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести обратились четыре человека.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"Динамо четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона.
Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства", – выступило ранее с заявлением Динамо.