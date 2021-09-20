Будет суд! На фанатов Динамо завели уголовное дело за кровь на "Олимпийском"

Бесчинства болельщиков во время матча чемпионата Украины между Динамо и Александрией не сойдут им с рук. Зачинщикам драки грозит до четырех лет тюрьмы

Ультрас Динамо избили обычных болельщиков / Фото: AFP

Кровавая драка на матче Динамо – Александрия получила логическое продолжение – за дело взялась полиция.

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Видео драки:

Как сообщается на сайте национальной полиции, с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести обратились четыре человека.

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Разбитый нос и женщина с коляской / Фото: Профутбол

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.