Бартулович спас Ингулец от поражения в Одессе: видео голов и обзор матча УПЛ

Одесский Черноморец в матче 9-го тура чемпионата УПЛ сыграл вничью 1:1 с Ингульцом

Черноморец vc Ингулец / Фото: официальный сайт УПЛ

Поединок в Одессе между Черноморцем и Ингульцом закрывал программу 9-го тура чемпионата Украины. Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне, поэтому матч обещал быть бескомпромиссным.

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В первом тайме гости имели все шансы повести в счете: Ситало выбежал на "свидание" с Кучеруком, но в последний момент не сумел переиграть вратаря "моряков".

Черноморец тут же ответил острой контратакой, которую точным ударом завершил Евгений Смирный – 1:0!

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Во втором тайме форвард "моряков" Владислав Бугай мог снять вопрос о победителе матча. Нападающий перехватил мяч в средине поля и вышел один на один с Гальчуком, но мяч после его удара прошелся рядом со штангой.

За пять минут до конца основного времени, одессит Брагару сбил футболиста Ингульца в своей штрафной площадке. К "точке" подошел ветеран Бартулович и четко реализовал одиннадцатиметровый – 1:1.

В оставшееся время одесситы имели возможности вырвать победу, но свои моменты не реализовали.

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После 9-ти туров Черноморец набрал шесть очок и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. Ингулец после двух поражений подряд в чемпионате, сумел добыть одно очко на выезде.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 9 тур.

Черноморец – Ингулец – 1:1

Гол: Смирный, 39 – Бартулович, 87 (пен)

Черноморец: Кучерук – Путря, Кадири (Вачиберадзе, 71), Дубко, Вантух – Михайленко, С. Кравченко (Исаенко, 77) – Цитаишвили, Смирный (Тлумак, 59), Авагимян (Брагару, 78) – Ванат (Бугай, 70)

Ингулец: Гальчук – Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко (Мельничук, 14) – Запорожец, Коваленко (Плохотнюк, 58) – Полегенько, Козак (Бартулович, 81), Шарай – Ситало (Гопей, 81)

Турнирная таблица