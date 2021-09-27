28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
27 сентября 19:30
Черноморец 1
Ингулец 1
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Бартулович спас Ингулец от поражения в Одессе: видео голов и обзор матча УПЛ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 сентября, 21:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Одесский Черноморец в матче 9-го тура чемпионата УПЛ сыграл вничью 1:1 с Ингульцом
Черноморец vc Ингулец
Черноморец vc Ингулец / Фото: официальный сайт УПЛ

Поединок в Одессе между Черноморцем и Ингульцом закрывал программу 9-го тура чемпионата Украины. Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне, поэтому матч обещал быть бескомпромиссным.

Читайте также: Динамо, Шахтер и Заря побеждают: результаты 9-го тура чемпионата Украины

Реклама

В первом тайме гости имели все шансы повести в счете: Ситало выбежал на "свидание" с Кучеруком, но в последний момент не сумел переиграть вратаря "моряков".

Черноморец тут же ответил острой контратакой, которую точным ударом завершил Евгений Смирный – 1:0!

Реклама

Во втором тайме форвард "моряков" Владислав Бугай мог снять вопрос о победителе матча. Нападающий перехватил мяч в средине поля и вышел один на один с Гальчуком, но мяч после его удара прошелся рядом со штангой.

За пять минут до конца основного времени, одессит Брагару сбил футболиста Ингульца в своей штрафной площадке. К "точке" подошел ветеран Бартулович и четко реализовал одиннадцатиметровый – 1:1.

В оставшееся время одесситы имели возможности вырвать победу, но свои моменты не реализовали.

Реклама

После 9-ти туров Черноморец набрал шесть очок и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. Ингулец после двух поражений подряд в чемпионате, сумел добыть одно очко на выезде.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 9 тур.

Черноморец – Ингулец – 1:1

Гол: Смирный, 39 – Бартулович, 87 (пен)

Черноморец: Кучерук – Путря, Кадири (Вачиберадзе, 71), Дубко, Вантух – Михайленко, С. Кравченко (Исаенко, 77) – Цитаишвили, Смирный (Тлумак, 59), Авагимян (Брагару, 78) – Ванат (Бугай, 70)

Ингулец: Гальчук – Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко (Мельничук, 14) – Запорожец, Коваленко (Плохотнюк, 58) – Полегенько, Козак (Бартулович, 81), Шарай – Ситало (Гопей, 81)

Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
9
8
1
0
25
2
23
25
Забитые 25
Пропущеные 2
Разница 23
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
9
7
1
1
23
5
18
22
Забитые 23
Пропущеные 5
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
Александрия Александрия Але
9
5
2
2
10
7
3
17
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
5
Заря Заря Зар
9
5
2
2
20
9
11
17
Забитые 20
Пропущеные 9
Разница 11
Результаты последних матчей: В В Н В В
6
Десна Десна Дес
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забитые 13
Пропущеные 14
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н П П
7
Днепр-1 Днепр-1 Дне
9
5
1
3
13
12
1
16
Забитые 13
Пропущеные 12
Разница 1
Результаты последних матчей: П В П В В
8
Верес Верес Вер
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В В В
9
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забитые 8
Пропущеные 13
Разница -5
Результаты последних матчей: В Н П П П
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П В П П П
11
Ингулец Ингулец Инг
9
2
2
5
9
15
-6
8
Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П В В
12
Рух Рух Рух
9
2
2
5
6
12
-6
8
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н В П
13
Львов Львов Льв
9
1
3
5
6
14
-8
6
Забитые 6
Пропущеные 14
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П П
14
Минай Минай Мин
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н Н П
15
Черноморец Черноморец Чер
9
1
3
5
10
22
-12
6
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: П П В П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Победный гопак Усика!
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

Завтра

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Понедельник, 27 сентября
1:1
Пятница, 1 октября
19:30
Суббота, 2 октября
14:00
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять