Бартулович врятував Інгулець від поразки в Одесі: відео голів та огляд матчу УПЛ

Одеський Чорноморець в матчі 9-го туру чемпіонату УПЛ зіграв внічию 1:1 з Інгульцем

Чорноморець vc Інгулець / Фото: официальный сайт УПЛ

Поєдинок в Одесі між Чорноморцем і Інгульцем закривав програму 9-го туру чемпіонату України. Обидві команди невдало стартували в новому сезоні, тому матч обіцяв бути безкомпромісним.

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У першому таймі гості мали всі шанси повести в рахунку: Сітало вибіг на "побачення" з Кучеруком, але в останній момент не зумів переграти воротаря "моряків".

Чорноморець у ту ж мить же відповів гострою контратакою, яку точним ударом завершив Євген Смирний – 1:0!

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У другому таймі форвард "моряків" Владислав Бугай міг зняти питання про переможця матчу. Нападаючий перехопив м'яч в середині поля і вийшов один на один з Гальчуком, але м'яч після його удару пройшовся поруч зі штангою.

За п'ять хвилин до кінця основного часу, одесит Брагару збив футболіста Інгульця в своєму штрафному майданчику. До "точки" підійшов ветеран Бартулович і чітко реалізував одинадцятиметровий – 1:1.

У час, що залишився одесити мали можливості вирвати перемогу, але свої моменти не реалізували.

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Після 9-ти турів Чорноморець набрав шість очок і піднявся на 14-ту сходинку в турнірній таблиці. Інгулець після двох поразок поспіль в чемпіонаті, зумів добути одне очко на виїзді.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 9 тур.

Чорноморець – Інгулець – 1:1

Гол: Смирний, 39 – Бартулович, 87 (пен)

Чорноморець: Кучерук – Путря, Кадірі (Вачіберадзе, 71), Дубко, Вантух – Михайленко, С. Кравченко (Ісаєнко, 77) – Цітаішвілі, Смирний (Тлумак, 59), Авагімян (Брагару, 78) – Ванат (Бугай, 70)

Інгулець: Гальчук – Асмелаш, Поспєлов, Ковальов, Опанасенко (Мельничук, 14) – Запорожець, Коваленко (Плохотнюк, 58) – Полегенько, Козак (Бартулович, 81), Шарай – Сітало (Гопей, 81)

Турнірна таблиця