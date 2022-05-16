Жена Усика объяснила, почему Путин медлит с мобилизацией

Екатерина Усик процитировала Михаила Ходорковского, который обратил внимание на то, сколько военкоматов подожгли с начала войны

Путину скоро не будет хватать солдат для войны в Украине / Фото: REUTERS

Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика рассказала в соцсетях своим подписчикам, почему президент России Владимир Путин медлит с мобилизацией. Кстати, Арестович рассказал, почему Украине выгодна мобилизация в РФ.

В сторис Instagram Екатерина сделала скриншот сообщения российского оппозиционера Михаила Ходорковского.

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"С начала войны в России 11 доказанных случаев поджога военкоматов. Может поэтому Путин медлит со всеобщей мобилизацией", – цитирует Ходорковского девушка.

Ранее Екатерина Усик высмеивала российскую армию и Путина.

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Постила анекдоты.

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Высмеивала украинских беженок, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.

А еще в одном из постов супруга Усика радовалась, что СБУ удалось арестовать Виктора Медведчука.