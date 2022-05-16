Дружина Усика пояснила, чому Путін зволікає з мобілізацією

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика розповіла у соцмережах своїм підписникам, чому президент Росії Володимир Путін зволікає з мобілізацією. До речі, Арестович розповів, чому Україні вигідна мобілізація в РФ.
У сторіс Instagram Катерина зробила скріншот повідомлення російського опозиціонера Михайла Ходорковського.
"З початку війни в Росії 11 доведених випадків підпалу військкоматів. Може тому Путін зволікає з загальною мобілізацією", – цитує Ходорковського дівчина.
Раніше Катерина Усик висміювала російську армію та Путіна.
Постила анекдоти.
Висміювала українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями.
А ще в одному з постів дружина Усика раділа, що СБУ вдалося заарештувати Віктора Медведчука.