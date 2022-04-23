WBC готовит оригинальную помощь Украине во время боя Фьюри – Уайт

Оригинальное издание весом в 34 килограмма будет презентовано во время чемпионского боя на "Уэмбли". Одна из книг поможет Украине

WBC поможет Украине!

До поединка за звание чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом остаются считанные минуты. Следите вместе с нами за онлайн-трансляцией чемпионского поединка в Лондоне.

Реклама

Одним из ивентов вечера станет презентация оригинального издания, где собраны лучшие бои за пояс WBC. Огромные тома общим весом в 34 килограмма, написаны спортивным писателем Яном Стаффордом. В книгу вошли поединки, которые выбирали обладатели чемпионского титула по версии WBC за все года.

Одна из таких эксклюзивных книг будет продана продана, а все вырученные с этой продажи средства будут переданы в гуманитарный фонд для помощи Украины. Приятный неожиданный сюрприз для нашей страны на топовом боксерском событии.

Чемпион против претендента / Фото: REUTERS

Реклама

Перед боем боксеры не сдерживали эмоции. Но более нетерпеливым и громким в своих высказываниях стал неожиданно Диллиан Уайт, который закрыл рот команде Фьюри.