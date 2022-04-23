WBC готує оригінальну допомогу Україні під час бою Ф'юрі – Вайт

До поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBC між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом залишаються лічені хвилини. Стежте разом з нами за онлайн-трансляцією чемпіонського поєдинку у Лондоні.
Одним із івентів вечора стане презентація оригінального видання, де зібрані найкращі бої за пояс WBC. Величезні томи загальною вагою 34 кілограми, написані спортивним письменником Яном Стаффордом. До книги увійшли поєдинки, які обирали володарі чемпіонського титулу за версією WBC за всі роки.
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Одна з таких ексклюзивних книг буде продана, а всі отримані з цього продажу кошти будуть передані до гуманітарного фонду для допомоги України. Приємний несподіваний сюрприз для нашої країни від боксерської організації.
Перед боєм боксери не стримували емоцій. Але нетерплячішим і гучнішим у своїх висловлюваннях став несподівано Ділліан Вайт, який закрив рот команді Ф'юрі.