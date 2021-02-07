Вырубил за восемь секунд! Зверский нокаут от 15-летнего Майка Тайсона

40 лет назад скандальный американец выиграл юношескую Олимпиаду, едва не убив в ринге Джо Кортеса

139 лет назад в профи-боксе произошло знаковое событие. В Миссисипи-Сити Джон Салливан правым боковым в девятом раунде нокаутировал Пэдди Райана. Это был последний случай, когда чемпионский пояс был завоеван в кулачном бою без перчаток.

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Но появление перчаток не лишило профи-бокс ярких нокаутов, за которые его и любят.

Сегодня мы предлагаем вам насладиться нокаутом, которому в нынешнем году исполняется 40 лет. Казалось бы, целая вечность. Но его автором в 1981-м стал боец, по сей день продолжающий выходить в ринг. Это Майк Тайсон.

Сейчас ему 54. А тогда, в 15 лет, он выиграл юношеские Олимпийские игры, зверски вырубив в финале своего соперника Джо Кортеса за восемь секунд!

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Судья даже не начал отсчет, потому что визави Тайсона рухнул на канвас ринга, словно неживой. Благо, спустя некоторое время Джо Кортес все-таки пришел в себя и нашел силы подняться и поздравить Тайсона.

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Напомним, недавно Тайсон возобновил карьеру, разойдясь миром с Роем Джонсом. Следующим соперником Майка должен стать 58-летний Эвандер Холифилд.

Смотрите, в какой сейчас форме Майк Тайсон

Майк Тайсон – удары Видео: Instagram

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