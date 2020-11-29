Майк Тайсон – Рой Джонс: лучшие моменты боя легенд бокса

В ночь на воскресенье на ринг в Лос-Анджелесе вышли звездные ветераны. Майк Тайсон перебоксировал Роя Джонса, но судьи решили выставить ничью. Боксеры сражались восемь раундов по две минуты. Преимущество "Железного Майка" по ударам зафиксировали в семи раундах, а еще один оказался равным.

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После поединка 76-летний конферансье Майкл Баффер отказался объявлять результат боя Тайсона и Джонса. Из-за этого результат противостояния пришлось объявлять тележурналисту, бравшему интервью у звезд на ринге. Оцените произошедшее в дуэли легенд спорта.

Позже оба боксера заявили, что готовы снова выйти на ринг. Тем более, как стало известно, их гонорары до сих пор измеряются миллионами. Узнайте, сколько Майк Тайсон и Рой Джонс получат за возвращение в ринг.

54-летний Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, один из самых известных боксеров в истории. Провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на бой 15 лет назад – в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду.

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51-летний Рой Джонс – бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях. Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз бился в 2018 году.

Смотрите видео церемонии взвешивания:

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

Все подробности в спецтеме Возвращение Майка Тайсона

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