Тест. Угадай спортсмена по автографу

Автограф – [от греч. autos – сам и grapho – пишу] – собственноручная надпись или подпись автора. Так гласит Большой словарь иностранных слов.

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Это та роспись, за которую фанаты готовы часами ожидать возле стадионов или гостиниц своих кумиров. Тот розчерк пера, который может стоить сумасшедшие деньги на аукционах. То, что коллекционируют болельщики во всем мире.

Мы подготовили для читателей небольшой квиз с большими подсказками. Угадайте автора автографа.

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Угадай спортсмена по автографу Для любителей автографов этот тест будет легкой разминкой, для остальных – хороший стимул проверить свои знания. Пройти тест 1/10 Это не человек, а молния Сергей Бубка 0 % Конор Макгрегор 0 % Усейн Болт 100 % Дальше 2/10 Абсолютный олимпийский чемпион в биатлоне Мартен Фуркад 0 % Уле-Айнар Бьорндален 100 % Рикко Гросс 0 % Дальше 3/10 Стальной молот мирового бокса Виталий Кличко 0 % Владимир Кличко 100 % Леннокс Льюис 0 % Дальше 4/10 Великий хоккеист с украинскими корнями Уэйн Гретцки 100 % Марио Лемье 0 % Горди Хоу 0 % Дальше 5/10 Его Воздушество – легенда баскетбола Деннис Родман 0 % Мэджик Джонсон 0 % Майкл Джордан 100 % Дальше 6/10 №1 в рейтинге футбольных бомбардиров Пеле 0 % Лионель Месси 0 % Криштиану Роналду 100 % Дальше 7/10 Его мусульманское имя Малик Абдул Азиз, а мы его знаем как... Мухамед Али 0 % Майк Тайсон 100 % Флойд Мейвезер 0 % Дальше 8/10 Имеет самую большую коллекцию "шлемов" Роджер Федерер 100 % Пит Сампрас 0 % Рафаэль Надаль 0 % Дальше 9/10 Его фамилию знает каждый школьник Олег Блохин 0 % Игорь Беланов 0 % Андрей Шевченко 100 % Дальше 10/10 Красный барон Формулы-1 Михаэль Шумахер 100 % Льюис Хэмилтон 0 % Кими Райкконен 0 % Дальше

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