Тест. Угадай спортсмена по автографу

Автограф – [от греч. autos – сам и grapho – пишу] – собственноручная надпись или подпись автора. Так гласит Большой словарь иностранных слов.
Это та роспись, за которую фанаты готовы часами ожидать возле стадионов или гостиниц своих кумиров. Тот розчерк пера, который может стоить сумасшедшие деньги на аукционах. То, что коллекционируют болельщики во всем мире.
Мы подготовили для читателей небольшой квиз с большими подсказками. Угадайте автора автографа.
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Угадай спортсмена по автографу
Это не человек, а молния
Абсолютный олимпийский чемпион в биатлоне
Стальной молот мирового бокса
Великий хоккеист с украинскими корнями
Его Воздушество – легенда баскетбола
№1 в рейтинге футбольных бомбардиров
Его мусульманское имя Малик Абдул Азиз, а мы его знаем как...
Имеет самую большую коллекцию "шлемов"
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