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Тест. Угадай спортсмена по автографу

3 февраля, 08:50

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Мы собрали подписи звезд мирового спорта

Автограф – [от греч. autos – сам и grapho – пишу] – собственноручная надпись или подпись автора. Так гласит Большой словарь иностранных слов.

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Это та роспись, за которую фанаты готовы часами ожидать возле стадионов или гостиниц своих кумиров. Тот розчерк пера, который может стоить сумасшедшие деньги на аукционах. То, что коллекционируют болельщики во всем мире.

Мы подготовили для читателей небольшой квиз с большими подсказками. Угадайте автора автографа.

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Угадай спортсмена по автографу

Для любителей автографов этот тест будет легкой разминкой, для остальных – хороший стимул проверить свои знания.
Пройти тест
1/10

Это не человек, а молния

Сергей Бубка
0 %
Конор Макгрегор
0 %
Усейн Болт
100 %
Усейн Болт – рекордсмен мира в спринте, его прозвище – Молния
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2/10

Абсолютный олимпийский чемпион в биатлоне

Мартен Фуркад
0 %
Уле-Айнар Бьорндален
100 %
Рикко Гросс
0 %
Уле-Айнар Бьорндален выиграл четыре из четырех золотых олимпийский наград в Солт-Лейк-Сити-2002
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3/10

Стальной молот мирового бокса

Виталий Кличко
0 %
Владимир Кличко
100 %
Леннокс Льюис
0 %
Владимир Кличко – бывший чемпион мира в супертяжелом весе, его прозвище Доктор Стальной молот
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4/10

Великий хоккеист с украинскими корнями

Уэйн Гретцки
100 %
Марио Лемье
0 %
Горди Хоу
0 %
Уэйн Гретцки получил прозвище Великий – лучший хоккеист в истории, его бабушка и дедушка были родом из Украины
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5/10

Его Воздушество – легенда баскетбола

Деннис Родман
0 %
Мэджик Джонсон
0 %
Майкл Джордан
100 %
Майкл Джордан или Его Воздушество- лучший баскетболист в истории
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6/10

№1 в рейтинге футбольных бомбардиров

Пеле
0 %
Лионель Месси
0 %
Криштиану Роналду
100 %
Криштиану Роналду – занимает первое место по забитым голам в официальных матчах
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7/10

Его мусульманское имя Малик Абдул Азиз, а мы его знаем как...

Мухамед Али
0 %
Майк Тайсон
100 %
Флойд Мейвезер
0 %
Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе
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8/10

Имеет самую большую коллекцию "шлемов"

Роджер Федерер
100 %
Пит Сампрас
0 %
Рафаэль Надаль
0 %
Роджер Федерер – победитель 20 турниров "Большого шлема"
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9/10

Его фамилию знает каждый школьник

Олег Блохин
0 %
Игорь Беланов
0 %
Андрей Шевченко
100 %
Андрей Шевченко – легенда украинского футбола, а стихи его однофамильца Тараса Шевченко изучают в школе
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10/10

Красный барон Формулы-1

Михаэль Шумахер
100 %
Льюис Хэмилтон
0 %
Кими Райкконен
0 %
Михаэль Шумахер – семикратный чемпион Формулы-1, во времена выступлений за "Феррари" его называли Красный барон
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