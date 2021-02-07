Вирубив за вісім секунд! Звірячий нокаут від 15-річного Майка Тайсона

40 років тому скандальний американець виграв юнацьку Олімпіаду, ледь не вбивши в рингу Джо Кортеса

139 років тому в профі-боксі відбулася знакова подія. У Міссісіпі-Сіті Джон Салліван правим боковим в дев'ятому раунді нокаутував Педді Раяна. Це був останній випадок, коли чемпіонський пояс був завойований в кулачному бою без рукавичок.

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Але поява рукавичок не позбавила профі-бокс яскравих нокаутів, за які його і люблять.

Сьогодні ми пропонуємо вам насолодитися нокаутом, якому цьогоріч виповнюється 40 років. Здавалося б, вічність. Але його автором в 1981-му став боєць, який і нині продовжує виходити в ринг. Це Майк Тайсон.

Зараз йому 54. А тоді, в 15 років, американець виграв юнацькі Олімпійські ігри, по-звірячому вирубивши в фіналі свого суперника Джо Кортеса за вісім секунд!

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Суддя навіть не почав відлік, тому що візаві Тайсона звалився на канвас рингу, мов неживий. На щастя, за деякий час Джо Кортес все-таки прийшов до тями і знайшов сили піднятися і привітати Тайсона.

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Нагадаємо, нещодавно Тайсон відновив кар'єру, розійшовшись миром з Роєм Джонсом. Наступним суперником Майка має стати 58-річний Евандер Холіфілд.

Дивіться, в якій нині формі Майк Тайсон

Майк Тайсон – удари Відео: Instagram

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