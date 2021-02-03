Тест. Вгадай спортсмена по автографу

Автограф (від гр. autos – сам і grapho – пишу) – власноручний напис або підпис автора. Так говорить Академічний тлумачний словник.

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Це той підпис, за який фанати готові годинами очікувати біля стадіонів чи готелів своїх кумирів. Той розчерк пера, який може коштувати шалених грошей на аукціонах. Те, що колекціонують уболівальники в усьому світі.

Ми підготували для читачів невеликий квіз із великими підказками. Вгадайте автора автографа.

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Угадай спортсмена по автографу Для любителів автографів цей тест буде легкою розминкою, для інших – хороший стимул перевірити свої знання. Пройти тест 1/10 Це не людина, а блискавка Сергій Бубка 0 % Конор Макгрегор 0 % Усейн Болт 100 % Далі 2/10 Абсолютній олімпійський чемпіон в біатлоні Мартен Фуркад 0 % Уле-Айнар Бьорндален 100 % Рікко Гросс 0 % Далі 3/10 Сталевий молот світового боксу Віталій Кличко 11 % Володимир Кличко 22 % Леннокс Льюїс 67 % Далі 4/10 Великий хокеїст з українським корінням Уейн Гретцкі 100 % Маріо Лем'є 0 % Горді Хоу 0 % Далі 5/10 Його Повітряність – легенда баскетболу Денніс Родман 0 % Меджик Джонсон 6 % Майкл Джордан 94 % Далі 6/10 №1 в рейтингу футбольних бомбардирів Пеле 0 % Ліонель Мессі 11 % Кріштіану Роналду 89 % Далі 7/10 Його мусульманське ім'я Малік Абдул Азіз, а ми його знаємо як... Мухамед Алі 78 % Майк Тайсон 22 % Флойд Мейвезер 0 % Далі 8/10 Має найбільшу колекцію "шоломів" Роджер Федерер 89 % Піт Сампрас 6 % Рафаель Надаль 6 % Далі 9/10 Його прізвище знає кожен школяр Олег Блохін 0 % Ігор Бєланов 0 % Андрій Шевченко 100 % Далі 10/10 Червоний барон Формули-1 Міхаєль Шумахер 100 % Льюїс Хемілтон 0 % Кімі Райкконен 0 % Далі

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