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Тест. Вгадай спортсмена по автографу

3 лютого, 08:50

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ми зібрали підписи зірок світового спорту

Автограф (від гр. autos – сам і grapho – пишу) – власноручний напис або підпис автора. Так говорить Академічний тлумачний словник.

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Це той підпис, за який фанати готові годинами очікувати біля стадіонів чи готелів своїх кумирів. Той розчерк пера, який може коштувати шалених грошей на аукціонах. Те, що колекціонують уболівальники в усьому світі.

Ми підготували для читачів невеликий квіз із великими підказками. Вгадайте автора автографа.

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Угадай спортсмена по автографу

Для любителів автографів цей тест буде легкою розминкою, для інших – хороший стимул перевірити свої знання.
Пройти тест
1/10

Це не людина, а блискавка

Сергій Бубка
0 %
Конор Макгрегор
0 %
Усейн Болт
100 %
Усейн Болт – рекордсмен світу у спринті, його прізвисько – Блискавка
Далі
2/10

Абсолютній олімпійський чемпіон в біатлоні

Мартен Фуркад
0 %
Уле-Айнар Бьорндален
100 %
Рікко Гросс
0 %
Уле-Айнар Бьорндален виграв чотири з четирьох золотих олімпійських нагород у Солт-Лейк-Сіті-2002
Далі
3/10

Сталевий молот світового боксу

Віталій Кличко
11 %
Володимир Кличко
22 %
Леннокс Льюїс
67 %
Володимир Кличко – колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, його прізвисько Доктор Сталевий молот
Далі
4/10

Великий хокеїст з українським корінням

Уейн Гретцкі
100 %
Маріо Лем'є
0 %
Горді Хоу
0 %
Уейн Гретцкі отримав прізвиського Великий – кращий хокеїст в історії, його бабуся і дідусь були родом з України
Далі
5/10

Його Повітряність – легенда баскетболу

Денніс Родман
0 %
Меджик Джонсон
6 %
Майкл Джордан
94 %
Майкл Джордан або Його Повітряність- кращий баскетболіст в історії
Далі
6/10

№1 в рейтингу футбольних бомбардирів

Пеле
0 %
Ліонель Мессі
11 %
Кріштіану Роналду
89 %
Кріштіану Роналду – займає перше місце по забитим голам в офіційних матчах
Далі
7/10

Його мусульманське ім'я Малік Абдул Азіз, а ми його знаємо як...

Мухамед Алі
78 %
Майк Тайсон
22 %
Флойд Мейвезер
0 %
Майк Тайсон – колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі
Далі
8/10

Має найбільшу колекцію "шоломів"

Роджер Федерер
89 %
Піт Сампрас
6 %
Рафаель Надаль
6 %
Роджер Федерер – переможець 20 турнірів "Великого шолому"
Далі
9/10

Його прізвище знає кожен школяр

Олег Блохін
0 %
Ігор Бєланов
0 %
Андрій Шевченко
100 %
Андрій Шевченко – легенда українського футболу, а твори його однофамільця Тараса Шевченка вивчають у школі
Далі
10/10

Червоний барон Формули-1

Міхаєль Шумахер
100 %
Льюїс Хемілтон
0 %
Кімі Райкконен
0 %
Міхаель Шумахер – семиразовий чемпіон Формули-1, за часів виступів за "Феррарі" його називали Червоний барон
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