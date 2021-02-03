Тест. Вгадай спортсмена по автографу

Автограф (від гр. autos – сам і grapho – пишу) – власноручний напис або підпис автора. Так говорить Академічний тлумачний словник.
Це той підпис, за який фанати готові годинами очікувати біля стадіонів чи готелів своїх кумирів. Той розчерк пера, який може коштувати шалених грошей на аукціонах. Те, що колекціонують уболівальники в усьому світі.
Ми підготували для читачів невеликий квіз із великими підказками. Вгадайте автора автографа.
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Угадай спортсмена по автографу
Це не людина, а блискавка
Абсолютній олімпійський чемпіон в біатлоні
Сталевий молот світового боксу
Великий хокеїст з українським корінням
Його Повітряність – легенда баскетболу
№1 в рейтингу футбольних бомбардирів
Його мусульманське ім'я Малік Абдул Азіз, а ми його знаємо як...
Має найбільшу колекцію "шоломів"
Його прізвище знає кожен школяр
Червоний барон Формули-1
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Андрій Шевченко в "Свободі слова Славіка Шустера"
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