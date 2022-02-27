Владимир Кличко дал совет россиянам и белорусам

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе призвал граждан стран-агрессоров остаться дома – и не подносить патроны своей армии

Кличко: Хороший вы "братский" народ / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне звездный украинский боксер, брат мэра Киева Виталия Кличко, Владимир Кличко обратился к миру с призывом остановить российскую агрессию – действовать прямо сейчас, потому что через час может быть уже поздно.

Кличко – миру: Действовать надо сейчас / Фото: Коллаж: Сегодня

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Теперь же Кличко-младший, находящийся сейчас в украинской столице, записал обращение к россиянам, а также к белорусам – с их территории запускают ракеты по Украине.

"Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам! Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии "подносить патроны", так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, "братьев и сестер". Хороший вы "братский" народ, спасибо вам! :(

"Останьтесь дома! Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даете жизни!"

"Останьтесь дома!"

"Останьтесь дома – не ходите на работу".

"Просто останьтесь дома. В нашу поддержку и против войны", – сказал в обращении к неравнодушным россиянам и белорусам Владимир Кличко.

Ранее мы писали, что американская актриса Хейден Панеттьери готова сражаться вместе с украинцами. Экс-невеста Кличко поддержала украинский народ.