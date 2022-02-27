Готова сражаться вместе с украинцами. Экс-невеста Кличко поддержала украинский народ

Более того, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко выразила свое желание бороться вместе с украинским народом против оккупантов.

"Я лично была свидетелем силы украинского народа, который так упорно боролся за свою независимость и на протяжении многих лет продолжает страстно защищать свою страну. То, что делает Путин, – это абсолютный позор!

Этот ужасный момент в истории, который посылает ужасающий сигнал: сигнал о том, что в наши дни, в 2022 году, можно нарушать права свободных людей и позволять автократам вроде Путина брать все, что им заблагорассудится. Я молюсь за свою семью и друзей там и за всех, кто борется.

Я бы хотела, чтобы у вас было больше поддержки, и я хотела бы сражаться вместе с вами! А пока я прошу тех из нас, кто не может быть там, встать плечом к плечу в знак солидарности с народом Украины и продемонстрировать свою поддержку демократии", – написала Паннетьери в своем Instagram.