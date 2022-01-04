Усику пришлось маскироваться в Киеве – ему угрожали убийством

Практически абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вынужден перемещаться по столице Украины в балаклаве. Без маскировки боксер не может посетить даже елку

Усику пришлось прятаться в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Усик приехал посмотреть на главную елку страны, но свое лицо ему пришлось прикрывать защитной маской. Такова цена славы! Или же это реакция на угрозы убийства из-за реванша с Джошуа.

Читайте также: Щасливі люди! Усик похвастался своими хоромами (видео)

Реклама

Вместе с боксером по Софийской площади прогулялся президент Usyk17 Promotions Вадим Медведев, прикрывший лицо маской с надписью Усик на английском.

Как мы писали ранее, Усик встретил Новый год в компании красотки в секси-платье. Это была его жена Екатерина. Девушка, укоротив волосы и одев сексуальное белое мини-платье, изменилась практически до неузнаваемости.

Реклама

А затем, поздравляя украинцев с годом Тигра, Усик призвал: "В первую очередь нам нужно быть людьми, а потом нам надо быть тиграми".

Реклама

Ранее мы писали, что тренера Фьюри хватило на 30 секунд боя с Усиком. Наставник Цыганского короля предпочел просмотру всего поединка украинца приготовление барбекю.