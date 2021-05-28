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Усика не считают за соперника в супертяжах: что об украинце думает его оппонент

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 мая, 07:37
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Британский супертяжеловес считает, что у Усика нет шансов в поединке против Энтони Джошуа. Усик хорошо смотрелся в крузервейте, но в хэвивейте ему не хватает стиля и мощи
Усик ничего не смог поделать с уставшим Чисорой
Усик ничего не смог поделать с уставшим Чисорой

Диллиан Уайт не считает Александра Усика "настоящим соперником в супертяжелом весе" и считает, что бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе не будет серьезной угрозой для Энтони Джошуа.

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Уайт объясняет, что украинец не обладает достаточной силой или движением, чтобы соревноваться с супертяжеловесами высшего уровня, такими как Джошуа.

"Это мертвый бой. С кем он дрался в супертяжелом весе? Чаз Уизерспун, Дерек Чисора. Он ужасно выглядел в боях. У него нет силы удара. Да, он хорошо двигается, но не прекрасно. В крузервейте его движения были хорошими, но в супертяжелом весе этого недостаточно.

Я смотрел первые шесть раундов боя против Чисоры, и когда Дерек устал, я подумал, что это за чушь. Дерек едва стоял на ногах, а Усик даже не мог его остановить. Он попадал по нему чисто, а Дерек шел на него.

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Усик не настоящий претендент в супертяжелом весе. Есть только несколько бойцов, особенных, чтобы повторить то, что они делали в первом тяжелом весе. Особняком стоит Эвандер Холифилд. Эти ребята поднялись и преуспели в супертяжелом весе, но Усику не хватает стиля.

Сейчас он весит 105 кг, Усику придется бороться, чтобы выдерживать эту массу в ринге, и он не станет ни на каплю сильнее", – заявил Уайт в интервью skysports.

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