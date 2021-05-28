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Усика не вважають за суперника в супертяжах: що про українця думає його опонент

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 травня, 07:37
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Британський суперважковаговик вважає, що у Усика немає шансів в поєдинку проти Ентоні Джошуа. Усик добре виглядав в крузервейте, але в хевівейте йому не вистачає стилю і потужності
Усик нічого не зміг зробити зі втомленим Чісорою
Усик нічого не зміг зробити зі втомленим Чісорою

Ділліан Уайт не вважає Олександра Усика "справжнім суперником в суперважкій вазі" і вважає, що колишній абсолютний чемпіон в першій важкій вазі не буде серйозною загрозою для Ентоні Джошуа.

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Уайт пояснює, що українець не володіє достатньою силою або рухом, щоб змагатися з суперважковаговиками вищого рівня, такими як Джошуа.

"Це мертвий бій. З ким він бився в суперважкій вазі? Чазз Візерспун, Дерек Чісора. Він страшенно виглядав в боях. У нього немає сили удару. Так, він добре рухається, але не дуже добре. У крузервейті його руху були хорошими, але в суперважкій вазі цього недостатньо.

Я дивився перші шість раундів бою проти Чісори, і коли Дерек втомився, я подумав, що це за нісенітниця. Дерек ледве стояв на ногах, а Усик навіть не міг його зупинити. Він влучав по ньому чисто, а Дерек йшов на нього.

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Усик не справжній претендент в суперважкій вазі. Є тільки кілька бійців, особливих, щоб повторити те, що вони робили в першій важкій вазі. Окремо стоїть Евандер Холіфілд. Ці хлопці піднялися і досягли успіху в суперважкій вазі, але Усику не вистачає стилю.

Зараз він важить 105 кг, Усику доведеться боротися, щоб витримувати цю масу в рингу, і він не стане ні на краплю сильніше", – заявив Уайт в інтерв'ю skysports.

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