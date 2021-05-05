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Усик со Ждуном знатно потроллил WBO

5 мая, 11:43

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украинский боксер не может дождаться решения WBO о своем следующем поединке, поэтому он оригинальным способом решил напомнить о себе боксерской организации

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Бывший абсолютный чемпион Александр Усик напомнил себе Всемирной боксерской организации (WBO). Боксер запостил в соцсетях фото со знаменитым Ждуном.

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"WBO, жду", – подписал снимок Александр.

Напомним, что 34-летний крымчанин является обязательным претендентом на пояс британца Энтони Джошуа по версии WBO. На днях менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что бой Джошуа – Фьюри не состоится. А это значит, что, возможно, свой следующий поединок Усик проведет не с Джо Джойсом, а за полноценный титул.

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Хотя британский промоутер Эдди Хирн заверяет, что самый ожидаемый поединок года все еще в силе и для Фьюри и Джошуа наконец-то нашли место и дату боя.

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Усик не выходил в ринг с прошлой осени, когда победил Дерека Чисору.

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