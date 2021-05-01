Усику приготовиться! Бой Джошуа – Фьюри не состоится, а украинец – первый в очереди

Менеджер Александра Эгис Климас заявил, что объединительный бой между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа в 2021 году отменяется

Александр Красюк, Эгис Климас и Александр Усик / Фото: Reuters

Менеджер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Эгис Климас рассказал, что объединительный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа ближайшее время не состоится. Хотя на днях сообщалось, что для Фьюри и Джошуа наконец-то нашли место и дату боя. А вот встречи с Усиком промоутеры не хотели.

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"По информации WBN, переговоры по большому бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа отменены. В таком случае Джошуа проведет обязательную защиту пояса WBO против Усика. Александр долго этого ждал. Мы все с нетерпением ждем", – написал Климас в Instagram, отметив WBO, промоутера Усика Александра Красюка и Matchroom Boxing, которые представляют Джошуа

Отметим, что на ресурсе WBN информация по отмене переговоров между Фьюри и Джошуа отсутствует, но, возможно, у Климаса свои источники.

К тому же американский промоутер Боб Арум также заявлял, что объединительный чемпионский бой в 2021 году не состоится. Мол, на утверждение и согласование контракта понадобятся месяцы.

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В случае разборок между Фьюри и Джошуа украинец Усик должен был провести поединок против британца Джо Джойса, но теперь обязательный претендент WBO первый в очереди на бой с Энтони.