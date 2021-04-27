Усик против Джошуа уже в следующем бою – неожиданное заявление промоутера Фьюри

Александр Усик неожиданно может получить бой за три чемпионских пояса. Из-за затягивания переговоров промоутер предлагает сделать следующим соперником украинца Энтони Джошуа

Александр Усик / Фото: Instagram

Затягивание переговоров между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри заставило промоутеров искать новые варианты. Боб Арум, занимающийся делами Фьюри, предложил альтернативный вариант, при котором больше всего выиграет Александр Усик.

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"Может нам и вовсе лучше вдохнуть жизнь в Деонтея Уайлдера? Чем не вариант? Фьюри проведёт третий бой с Уайлдером, а тем временем Джошуа сразится со своим обязательным претендентом Александром Усиком?", – заявил глава Top Rank в интервью BoxingScene.

Арум недоволен, что контракт на бой Фьюри – Джошуа до сих пор не подписан, хотя Эдди Хирн обещал завершить сделку еще на прошлой неделе. Бой планируют провести в конце июля или начале августа в Саудовской Аравии, а боксеры разделят между собой призовой фонд в 150 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что Тайсон Фьюри полез на стол танцевать после новости о реванше с Кличко. Без боев Цыганский король потихоньку сходит с ума. Скандальному британскому супертяжу нужно срочно устроить поединок – если не с Джошуа, то с Кличко.

Усик и его пояс WBC:

Усик и его пояс WBC Видео: Instagram

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