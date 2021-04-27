Українська
$ 27,86
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик против Джошуа уже в следующем бою – неожиданное заявление промоутера Фьюри

27 апреля, 08:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Александр Усик неожиданно может получить бой за три чемпионских пояса. Из-за затягивания переговоров промоутер предлагает сделать следующим соперником украинца Энтони Джошуа

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Затягивание переговоров между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри заставило промоутеров искать новые варианты. Боб Арум, занимающийся делами Фьюри, предложил альтернативный вариант, при котором больше всего выиграет Александр Усик.

Реклама

Читайте также: Не собирается драться за копейки: потенциального соперника Усика не устраивает гонорар

"Может нам и вовсе лучше вдохнуть жизнь в Деонтея Уайлдера? Чем не вариант? Фьюри проведёт третий бой с Уайлдером, а тем временем Джошуа сразится со своим обязательным претендентом Александром Усиком?", – заявил глава Top Rank в интервью BoxingScene.

Арум недоволен, что контракт на бой Фьюри – Джошуа до сих пор не подписан, хотя Эдди Хирн обещал завершить сделку еще на прошлой неделе. Бой планируют провести в конце июля или начале августа в Саудовской Аравии, а боксеры разделят между собой призовой фонд в 150 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что Тайсон Фьюри полез на стол танцевать после новости о реванше с Кличко. Без боев Цыганский король потихоньку сходит с ума. Скандальному британскому супертяжу нужно срочно устроить поединок – если не с Джошуа, то с Кличко.

Усик и его пояс WBC:

Усик и его пояс WBC Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Боб Арум

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник: видео
Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник: видеоБокс
Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гиганту
Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гигантуБокс
175-килограмовый боксер вырубил соперника одним ударом
175-килограмовый боксер вырубил соперника одним ударомБокс
Чуть не убил на ринге, а потом угостил пивком: кровавый чемпионский бой с продолжением
Чуть не убил на ринге, а потом угостил пивком: кровавый чемпионский бой с продолжениемБокс
Наследник Кличко в Германии вырубил украинского поляка: видео нокаута
Наследник Кличко в Германии вырубил украинского поляка: видео нокаутаБокс
Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий ниже
Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий нижеБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять