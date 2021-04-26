Усик отреагировал на годовщину трагедии в Чернобыле

Александр Усик / Фото: Instagram
Сегодня – 35 лет с дня трагедии в Чернобыле. Своими мыслями по этому поводу поделились многие известные персоны, в том числе – спортсмены. Знаменитый украинский боксер Александр Усик тоже счел нужным высказать свое мнение.
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На своей страничке в Instagram уроженец Крыма разместил пост с фотографией атомной станции, датой трагедии и свечкой, таким образом почтив память жертв.
Вашему вниманию – виртуальный гид по Чернобылю.
Также Усик поздравил с победой в чемпионате Украины по футболу киевское Динамо. Известно, что боксер не раз посещал матчи на НСК "Олимпийский".
Недавно Усик похвастался мышцами и новым весом: "Вы как, ребята?"
Накануне же боксер поздравил всех православных с вербным воскресеньем.
Смотрите, как футболист Евгений Селезнев занимается с Александром Усиком:
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