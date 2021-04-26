Усик отреагировал на годовщину трагедии в Чернобыле

Украинский боксер в соцсетях разместил фотографию ЧАЭС со свечкой в знак памяти жертв катастрофы. Также он поздравил Динамо с чемпионством

Александр Усик / Фото: Instagram

Сегодня – 35 лет с дня трагедии в Чернобыле. Своими мыслями по этому поводу поделились многие известные персоны, в том числе – спортсмены. Знаменитый украинский боксер Александр Усик тоже счел нужным высказать свое мнение.

Реклама

Читайте также: как на матче Динамо весь СССР узнал о трагедии в Чернобыле – воспоминания комментатора.

На своей страничке в Instagram уроженец Крыма разместил пост с фотографией атомной станции, датой трагедии и свечкой, таким образом почтив память жертв.

Вашему вниманию – виртуальный гид по Чернобылю.

Реклама

Также Усик поздравил с победой в чемпионате Украины по футболу киевское Динамо. Известно, что боксер не раз посещал матчи на НСК "Олимпийский".

В тренде Украинский футбол должен быть против Суперлиги руками и ногами: чем грозит нам бунт элиты

Недавно Усик похвастался мышцами и новым весом: "Вы как, ребята?"

Накануне же боксер поздравил всех православных с вербным воскресеньем.

Реклама

Смотрите, как футболист Евгений Селезнев занимается с Александром Усиком:

Тренировка Селезнева в фитнес-клубе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама