"Усик упадет в девятом раунде": смелый прогноз от Фьюри

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением об исходе возможного поединка между Джо Джойсом и украинцем Александром Усиком.

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"Джойс – большой и неудобный боец. Джойс – мощный, как топор, он может ударить и обладает гранитным подбородком. Старина Джо наваливает, словно старый дизель. Если он разогреется, то помчится вперед.

Джо Джойс слишком мощный для Усика. Если Усику удастся танцевать и все время обстукивать его, то он, вероятно, победит по очкам. Для Усика это единственный способ победить. Однако большой Джо бросится в атаку, навалится на него и утомит.

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Я предсказываю, что Джо остановит его примерно в девятом раунде", – сказал Фьюри каналу SecondsOut.

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Ранее мы сообщали, что бой Усик – Джойс назначен WBO и вот-вот будет выставлен на торги. На кону поединка будет стоять звание временного чемпиона.

А победитель дуэли Усика и Джойса имеет право сойтись с лучшим в бою Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Причем на это отводят полгода, иначе пояс WBO у Фьюри или же Джошуа заберут.

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