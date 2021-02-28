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"Усик впаде в дев'ятому раунді": сміливий прогноз від Ф'юрі

28 лютого, 22:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Батько Тайсона Ф'юрі дав прогноз бою Усик – Джойс

Джон Ф'юрі, батько чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився думкою про результат можливого поєдинку між Джо Джойсом і українцем Олександром Усиком.

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"Джойс – великий і незручний боєць. Джойс – потужний, як сокира, він може вдарити і має гранітне підборіддя. Старий Джо навертає, немов старий дизель. Якщо він розігріється, то помчить вперед.

Джо Джойс занадто потужний для Усика. Якщо Усику вдасться танцювати і весь час обстукувати його, то він, може, переможе за очками. Для Усика це єдиний спосіб перемогти. Однак великий Джо кинеться в атаку, навалиться на нього і втомить.

Я передбачаю, що Джо зупинить його приблизно в дев'ятому раунді", – сказав Ф'юрі каналу SecondsOut.

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Раніше ми повідомляли, що бій Усик – Джойс призначений WBO і ось-ось буде виставлений на торги. На кону поєдинку стоятиме звання тимчасового чемпіона.

А переможець дуелі Усика і Джойса має право зійтися з кращим в бою Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Причому на це дають пів року, інакше пояс WBO у Ф'юрі або Джошуа заберуть.

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бокс боксери Олександр Усик Джо Джойс

Джерело: ua.tribuna.com

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