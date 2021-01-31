Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик наконец-то получил титульный бой: что это означает и кто будет соперником

31 января, 09:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

WBO придумала, как разрулить ситуацию с поясами в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик таки получит титульный бой в супертяжелом весе. Украинец пока не дождался поединка против Энтони Джошуа, но в следующем бою имеет шанс завладеть поясом WBO. Как такое возможно? Давайте разбираться.

Реклама

Читайте также: Усик так победам не радуется, как снегу! Боксер кричал на весь район (видео)

Что случилось?

Всемирная боксерская организация санкционировала бой Усика против британца Джо Джойса, а на кону поединка будет стоять титул "временного" чемпиона мира по версии WBO. В течение 15 дней стороны боксеров должны договориться о встрече, либо будут назначены промоутерские торги. Вполне вероятно, что поединок состоится весной. Впрочем, если кто-то из боксеров получит травму или откажется от встречи, его заменит другой боксер из ТОП-15 рейтинга организации.

Александр Усик
Реклама

Александр Усик / Фото: AFP

Что это означает для Усика?

Звание "временного" чемпиона не только повышает статус его обладателя, но и позволяет претендовать на полноценный пояс, он сейчас принадлежит Энтони Джошуа. В свою очередь, британец теперь может спокойно готовиться к объединительному поединку против Тайсона Фьюри и не думать, что его могут лишить титула. К слову, теперь, скорее всего, Усик не получит сумасшедшую компенсацию за отстрочку боя с Джошуа.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

Так он и так был претендентом. Что поменялось?

Да, Усик был обязательным претендентом на титул WBO, но никак не мог добиться встречи с Джошуа. Сначала его перехватил Кубрат Пулев, а теперь уже сам Энтони намерен встретиться с Фьюри. Но сейчас просто так убежать от Усика (в случае победы над Джойсом) не получится. WBO постановила: не позднее, чем через 180 дней "временный" чемпион должен встретиться с абсолютным чемпионом мира.

Джошуа vs Усик

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

В тренде
Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона

А если он откажется?

Реклама

Все просто: если обладатель титула WBO отказывается встречаться с "временным" чемпионом, он теряет пояс, который автоматически переходит к "временному", не нужно будет даже боксировать. Более того, если бой Джошуа – Фьюри не состоится до лета 2021 года, Джошуа обязан будет встретиться с победителем боя Усик – Джойс. В случае отказа британец потеряет пояс.

Джошуа – чемпион мира

Джошуа – чемпион мира / Фото: Reuters

Ладно, а кто такой этот Джойс?

Британец провел на профессиональном ринге 12 боев и все выиграл. При этом, на его счету 11 побед нокаутом! В рейтинге boxrec 35-летний боксер занимает 9 место в мире (Усик – пятый). Джойс на семь см выше Усика и имеет на 5 см больший размах рук. Перед своим предыдущим поединком Джойс весил 117,4 кг. Для сравнения, Усик в бою с Чисорой весил 98,4 кг. Ранее мы опубликовали котировки букмекеров на бой Усик – Джойс.

Джо Джойс

Джо Джойс / Фото: Instagram

Кстати, боксеры уже дрались в 2013 году в Лондоне в рамках лиги WSB. Тогда Усик, представлявший "Украинских атаманов", уверенно выиграл у Джойса из "Львиных сердец" по очкам.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

WBO Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Джо Джойс

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Наши доктора... Укололи что-то": боксер Денис Беринчик об утрате новорожденного сынаБокс
Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капа
Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капаБокс
Российский боксер провалил допинг-тест и принял яд
Российский боксер провалил допинг-тест и принял ядБокс
Усик, это тебе не Чисора! Появились опасные котировки на бой украинца с Джойсом
Усик, это тебе не Чисора! Появились опасные котировки на бой украинца с ДжойсомБокс
Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словил
Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словилБокс
Ушла из бокса и стала моделью: яркие фото красотки Валерии
Ушла из бокса и стала моделью: яркие фото красотки ВалерииБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять