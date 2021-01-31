Усик наконец-то получил титульный бой: что это означает и кто будет соперником

Украинский боксер Александр Усик таки получит титульный бой в супертяжелом весе. Украинец пока не дождался поединка против Энтони Джошуа, но в следующем бою имеет шанс завладеть поясом WBO. Как такое возможно? Давайте разбираться.

Реклама

Читайте также: Усик так победам не радуется, как снегу! Боксер кричал на весь район (видео)

Что случилось?

Всемирная боксерская организация санкционировала бой Усика против британца Джо Джойса, а на кону поединка будет стоять титул "временного" чемпиона мира по версии WBO. В течение 15 дней стороны боксеров должны договориться о встрече, либо будут назначены промоутерские торги. Вполне вероятно, что поединок состоится весной. Впрочем, если кто-то из боксеров получит травму или откажется от встречи, его заменит другой боксер из ТОП-15 рейтинга организации.

Реклама Александр Усик / Фото: AFP

Что это означает для Усика?

Звание "временного" чемпиона не только повышает статус его обладателя, но и позволяет претендовать на полноценный пояс, он сейчас принадлежит Энтони Джошуа. В свою очередь, британец теперь может спокойно готовиться к объединительному поединку против Тайсона Фьюри и не думать, что его могут лишить титула. К слову, теперь, скорее всего, Усик не получит сумасшедшую компенсацию за отстрочку боя с Джошуа.

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

Так он и так был претендентом. Что поменялось?

Да, Усик был обязательным претендентом на титул WBO, но никак не мог добиться встречи с Джошуа. Сначала его перехватил Кубрат Пулев, а теперь уже сам Энтони намерен встретиться с Фьюри. Но сейчас просто так убежать от Усика (в случае победы над Джойсом) не получится. WBO постановила: не позднее, чем через 180 дней "временный" чемпион должен встретиться с абсолютным чемпионом мира.

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene В тренде Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона

А если он откажется?

Реклама

Все просто: если обладатель титула WBO отказывается встречаться с "временным" чемпионом, он теряет пояс, который автоматически переходит к "временному", не нужно будет даже боксировать. Более того, если бой Джошуа – Фьюри не состоится до лета 2021 года, Джошуа обязан будет встретиться с победителем боя Усик – Джойс. В случае отказа британец потеряет пояс.

Джошуа – чемпион мира / Фото: Reuters

Ладно, а кто такой этот Джойс?

Британец провел на профессиональном ринге 12 боев и все выиграл. При этом, на его счету 11 побед нокаутом! В рейтинге boxrec 35-летний боксер занимает 9 место в мире (Усик – пятый). Джойс на семь см выше Усика и имеет на 5 см больший размах рук. Перед своим предыдущим поединком Джойс весил 117,4 кг. Для сравнения, Усик в бою с Чисорой весил 98,4 кг. Ранее мы опубликовали котировки букмекеров на бой Усик – Джойс.

Джо Джойс / Фото: Instagram

Кстати, боксеры уже дрались в 2013 году в Лондоне в рамках лиги WSB. Тогда Усик, представлявший "Украинских атаманов", уверенно выиграл у Джойса из "Львиных сердец" по очкам.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама