Усик нарешті отримав титульний бій: що це означає і хто буде суперником

Український боксер Олександр Усик таки отримає титульний бій в суперважкій вазі. Українець поки не дочекався поєдинку проти Ентоні Джошуа, але в наступному бою має шанс заволодіти поясом WBO. Як таке можливо? Давайте розбиратися.

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Що трапилося?

Всесвітня боксерська організація санкціонувала бій Усика проти британця Джо Джойса, а на кону поєдинку стоятиме титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBO. Протягом 15 днів сторони боксерів повинні домовитися про зустріч, або будуть призначені промоутерські торги. Цілком ймовірно, що поєдинок відбудеться навесні. Втім, якщо хтось із боксерів отримає травму або відмовиться від зустрічі, його замінить інший боксер з ТОП-15 рейтингу організації.

Реклама Олександр Усик / Фото: AFP

Що це означає для Усика?

Звання "тимчасового" чемпіона не тільки підвищує статус його володаря, але і дозволяє претендувати на повноцінний пояс, він зараз належить Ентоні Джошуа. У свою чергу, британець тепер може спокійно готуватися до об'єднувального поєдинку проти Тайсона Ф'юрі і не думати, що його можуть позбавити титулу. До слова, тепер, швидше за все, Усик не отримає божевільну компенсацію за відстрочку бою з Джошуа.

Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

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Так він і так був претендентом. Що змінилося?

Так, Усик був обов'язковим претендентом на титул WBO, але ніяк не міг домогтися зустрічі з Джошуа. Спочатку його перехопив Кубрат Пулєв, а тепер уже сам Ентоні має намір зустрітися з Ф'юрі. Але зараз просто так втекти від Усика (в разі перемоги над Джойсом) не вийде. WBO постановила: не пізніше, ніж через 180 днів "тимчасовий" чемпіон повинен зустрітися з абсолютним чемпіоном світу.

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene В тренді Через санкції Росію позбавили чемпіонату світу

А якщо він відмовиться?

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Все просто: якщо володар титулу WBO відмовляється зустрічатися з "тимчасовим" чемпіоном, він втрачає пояс, який автоматично переходить до "тимчасового", не потрібно буде навіть боксувати. Більш того, якщо бій Джошуа – Ф'юрі не відбудеться до літа 2021 року, Джошуа зобов'язаний буде зустрітися з переможцем бою Усик – Джойс. У разі відмови британець втратить пояс.

Джошуа – чемпіон світу / Фото: Reuters

Гаразд, а хто такий цей Джойс?

Британець провів на професійному рингу 12 боїв і всі виграв. При цьому, на його рахунку 11 перемог нокаутом! У рейтингу boxrec 35-річний боксер займає 9 місце в світі (Усик – п'ятий). Джойс на 7 см вище Усика і має на 5 см більший розмах рук. Перед своїм попереднім поєдинком Джойс важив 117,4 кг. Для порівняння, Усик в бою з Чісорою важив 98,4 кг. Раніше ми опублікували котирування букмекерів на бій Усик – Джойс.

Джо Джойс / Фото: Instagram

До речі, боксери вже билися в 2013 році в Лондоні в рамках ліги WSB. Тоді Усик, який представляв "Українських отаманів", впевнено виграв у Джойса з "Левових сердець" за очками.

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