Усик не забуває про Бога навіть під час тренувань

Боксер тренується з гантелями і скакалкою, але спорт у нього вже не в пріоритеті

Український боксер Олександр Усик в очікуванні наступного суперника підтримує форму. Напередодні Усик бив кувалдою і розмахував "млинцем", А сьогодні показав вправи з використанням гантелей і скакалки. Ексчемпіон в першій важкій вазі на своїй сторінці в Instagram показав відео зі своєю тренування і в описі згадав про Бога.

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"Моє життя – це не спорт. Моє життя – Бог", – написав англійською Усик.

Раніше стало відомо, що компенсація Усика за відстрочення бою з Джошуа зросла вдвічі. Олександр за тимчасову відмову від поєдинку з британцем може отримати навіть не 2,71 млн, як говорив раніше співпромоутер українця Едді Гірн, а вдвічі більше.

Ми також писали, що майбутній суперник Усика назвав дату потенційного бою. Британець Джо Джойс заявив, що його команда вже веде переговори про поєдинок з українцем, а сама сутичка планується навесні.

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