Усик и Ломаченко станут героями компьютерной игры

Украинские боксеры пока что ожидают выхода на ринг в 2021 году

Знаменитые на весь мир боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик уже почти полгода не выходили на ринг. Пока украинские звезды поддерживают форму в ожидании следующих боев, их сделали героями компьютерной игры. Тем временем, Усик поправился – фото с боксером на весах.

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Новость о появлении новой игры пишет сайт ESBC.

Естественно, что в симуляторе под названием eSports Boxing Club появятся не только наши земляки. Планируется, что в игре можно будет увидеть 65 известных боксеров из разных уголков планеты. Сообщают, что своим образом поделился возможный соперник Усика – британец Джо Джойс. Также Хорхе Линарес, которого пару лет назад нокаутировал Ломаченко, Шугар Рэй Робинсон, Теренс Кроуфорд, Рой Джонс-младший и другие стали участниками нового проекта.

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

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Ожидается, что Василий будет биться с японцем Масаеси Накатани в конце июня или в начале июля. Усик же ожидает окончание переговоров между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, чтобы договориться о контракте с Джойсом.

К слову, спортсмен из Белгорода-Днестровского еще в марте открыл морской сезон.

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