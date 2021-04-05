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А Усик поправился! Появилось фото с боксером на весах

5 апреля, 00:18

Олег Люлька Олег Люлька

По сравнению с последним боем, Александр набрал четыре с лишним килограмма

Александр Усик показал, сколько сейчас весит. 34-летний боксер опубликовал в Instagram фото, как он стоит на весах. Они показывают 103 килограмма ровно.

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Таким образом Александр немного поправился, если сравнивать с весом, с которым он подошел к своему предыдущему поединку на профи-ринге. Напомним, 31 октября Усик победил Чисору, показав на взвешивании накануне боя 98,4 кг.

Чисора тогда, кстати, весил 116 кг.

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Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Отметим, что сейчас Усик встал на весы в носках с "морскими" мотивами – с многочисленными якорьками. Последние годы, напомним, крымчанин проживает в Киеве, где, кстати, и намерен устроить свой следующий бой с Джо Джойсом.

"Ну давай же! Дружище, жду тебя на НСК "Олимпийский", – писал ранее Усик в Twitter

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бокс вес Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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