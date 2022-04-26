Усик готовит сюрприз для Джошуа. Что ждет британца?

Украинский чемпион признался, что кардинально поменял свой бокс. Но раскрывать все карты отказался

Усик может изменить стойку в бое-реванше против Джошуа / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Александр Усик очень качественно подходит к тренировочному процессу перед боем-реваншем против Энтони Джошуа. Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что окончательный контракт будет скоро подписан, а также назвал самую реальную дату проведения поединка.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Украинский чемпион мира по версия WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе понимает, что второе противостояние с Джошуа будет кардинально отличаться от предыдущего. Исходя из этого, Усик готовится подойти к поединку с новым стилем ведения боя. Что именно будет изменено, украинец не признался, но понятно намекнул на одну составляющую в интервью для Reuters:

"Все будет по-другому. Джошуа понадобятся все инструменты в его арсенале. При этом он должен быть готов к различным трюкам. Я не могу раскрыть все. Я не могу открыть свои карты. Только намекну, что я собираюсь изменить свою стойку или позицию".

Усик обучает сына рубать дрова / Фото: Коллаж: Сегодня, usyk_kate1505

Целенаправленная подготовка заставляет украинца быть очень сосредоточенным. Отвлечение от тренировок Александр Усик находит в кругу семьи. Например, он обучает своего сына рубать дрова.