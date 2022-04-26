Мастер-класс от Усика. Боксер учит сына рубать дрова (видео)

Украинский чемпион по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе показал Усику-младшему прелести деревенской жизни

Усик учит сына рубать дрова / Фото: Коллаж: Сегодня, usyk_kate1505

Александр Усик ведет целенаправленную подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа, в котором украинцу придется защищать три пояса чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе. Промоутер Эй Джея Эдди Хирн уже назвал наиболее вероятную дату и возможное место проведения поединка.

Хирн: "Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 23 июля" / Фото: REUTERS

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Между тренировками Александр Усик не забывает и о семье, которой уделяет все свободное время. Взаимоотношения чемпиона со своими детьми просто прекрасные. Его старший сын Кирилл занимался в Украине футболом, но теперь изучает новые направления.

Усик и его 8-летний сын Кирилл / Фото: Коллаж: Сегодня

Новое развлечение, которое переросло в обучение, Усик с ребенком нашли в рубке дров.

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Усик-старший показал все свои навыки в этом занятии и провел мастер-класс сыну. Успехи малыша пока не совсем удачны, но трепетная работа продолжается. Подсмотрела за своими мужчинами жена Александра Екатерина, которая и опубликовала милое видео на своей странице в Instagram.

Александр Усик сейчас отказался от публичности, чтобы максимально качественно подойти к бою с Джошуа.