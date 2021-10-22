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Усик должен пустить кровь! Назван единственный способ остановить Фьюри

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
22 октября, 17:43
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Известный тренер Джеймс Али Башир предсказал, как может развиваться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри
Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Джеймс Али Башир, который ранее тренировал Александра Усика, рассказал за счет чего украинец сможет победить Тайсона Фьюри.

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"Усик – боксер, который находится в хороших кондициях и отлично готовится к боям. Александр думает в ринге. Он не просто боксер, а думающий боксер. Он всегда опережает соперника на два шага.

Тайсон Фьюри выйдет, попытается навалиться на него, растерзать, отдубасить и вымотать его. Таким будет его план. Я бы сам сделал так. Я бы не пытался боксировать с Усиком. Я бы постарался растерзать и отдубасить его, сделать все, что я могу, чтобы измотать Александра. Но, как я сказал, Усик – думающий боец, и по скорости мышления он всегда опережает оппонента. Я вижу, что Усик обстоятельно победит Фьюри по очкам.

Александр Усик VS Тайсон Фьюри
Александр Усик VS Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

Скорее всего, Усик победит его судейским решением. Фьюри – большой парень, он хорошо держит удар. Единственный способ остановить его досрочно, который действительно доступен для Усика, – нанести ему рассечение. Это возможно, если Усик пустит Фьюри кровь, но если этого не произойдет, то я думаю, что Александр победит по очкам благодаря боксерским навыкам", – цитирует Башира Fightnews.info.

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Напомним, что один боксер уже нанес Фьюри сильное рассечение. Это был Отто Валлин. Но Тайсон сумел продолжить поединок и выиграл по очкам.

Кстати, ранее стало известно, что Цыганский король передумал уходить. Фьюри намекал, что может завершить карьеру уже сейчас. Однако отец боксера заявил, что мы еще увидим, как минимум, два его поединка.

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