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Умер один из лучших боксеров всех времен

14 марта, 08:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марвин Хаглер семь лет владел чемпионским титулом

Ушел из жизни знаменитый чемпион мира по боксу в среднем весе американец Марвин Хаглер, владевший титулом с 1980 по 1987 год. Ему было 66 лет.

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"С большим сожалением сообщаю очень печальную новость. Сегодня мой любимый муж Марвелоус Марвин неожиданно скончался в своем доме здесь, в Нью-Гэмпшире", – написала супруга боксера.

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Профессиональная боксерская карьера Хаглера продолжалась с 1973 по 1987 год. Он провел 67 поединков, одержал 62 победы, три боя проиграл и два свел вничью. Хаглер считается одним из лучших средневесов всех времен, а его поединки против Томаса Хирнса, Роберто Дюрана и Шугара Рэя Леонарда вошли в историю бокса. Хаглер завершил карьеру после спорного поражения от Леонарда в апреле 1987 года и больше не возвращался на боксерский ринг.

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Источник: AllBoxing

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