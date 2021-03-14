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Помер один з найкращих боксерів всіх часів

14 березня, 08:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марвін Хаглер сім років володів чемпіонським титулом

Пішов з життя знаменитий чемпіон світу з боксу в середній вазі американець Марвін Хаглер, який володів титулом з 1980 по 1987 рік. Йому було 66 років.

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"З великим жалем повідомляю дуже сумну новину. Сьогодні мій коханий чоловік Марвелоус Марвін несподівано помер у своєму будинку тут, в Нью-Гемпширі" , – написала дружина боксера.

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Професійна боксерська кар'єра Хаглера тривала з 1973 по 1987 рік. Він провів 67 поєдинків, здобув 62 перемоги, три бої програв і два звів внічию. Хаглер вважається одним з кращих середньоваговиків всіх часів, а його поєдинки проти Томаса Хірнса, Роберто Дюрана і Шугара Рея Леонарда увійшли в історію боксу. Хаглер завершив кар'єру після спірної поразки від Леонарда у квітні 1987 року і більше не повертався на боксерський ринг.

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Джерело: AllBoxing

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