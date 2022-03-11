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Терпение лопнуло: Владимир Кличко нанес сокрушительный удар российской пропаганде

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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11 марта, 18:47
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Легендарный украинский боксер не стеснялся в выражениях во время эмоционального обращение к россиянам, которые вторглись на украинскую землю
Обращение Владимира Кличко
Обращение Владимира Кличко

"Ненависть на века" – Владимир Кличко не смог сдержать эмоций, после очередных военных преступлений Российской Федерации в Украине.

Легендарный боксер с самого начала войны находится в Киеве, где поддерживает брата мэра столицы Виталия Кличко.

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"Железный Киев". Владимир и Виталий Кличко – в столице Украины
"Железный Киев". Владимир и Виталий Кличко – в столице Украины / Фото: Getty Images

Олимпийский чемпион и чемпион мира по разным версиям эмоционально обратился ко всем россиянам, записав видео, где просто уничтожил пропаганду оккупантов:

"Это послание россиянам, слушайте те, кто способен мыслить и мыслит. Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии, вы посеяли ненависть на века. И слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане другое – это полный бред и чушь.

Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации.

Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и прочий бред. Это ваши солдаты, мужья, дети пришли сейчас в Украину – и вы все об этом знаете. Вы им звоните и спрашиваете, как они там на задании".

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"Вы убиваете наших детей" – Владимир Кличко стал на защиту своего народа и рассказал всю правду о преступлениях россиян на территории Украины:

"Запомните, нас не нужно освобождать, мы на своей земле, и строили свою страну, и мы ее построим. Украина – свободное государство, которое выбрало демократический европейский путь развития. Мы будем биться за свой выбор. Сегодня мы как никогда едины и решительны в этом. Это не мы пришли на вашу землю!

Это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и дома. Знайте, вас здесь называют орками, всех. Нет сейчас хороших или плохих русских. Пока вы молчите и верите пропаганде сумасшедшего человека, сошедшего с ума диктатора, весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев и восхищается тем, как мы строим свою землю.

Да, нам будет сложно, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся и ваша армия это уже поняла. А ставить ультиматум людям, которые умирают за свою землю – бесперспективно. Запомните, как бы вы не пытались сейчас уничтожить Украину и украинцев, если вы так продолжите – ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю.

Не хотите быть страной в полнейшей изоляции – не дрожите от страха и безразличия, будьте смелыми как украинцы. Спасайте свою страну, а мы свою не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец, представитель сильной, свободолюбивой и героической нации. Слава Украине!"

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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