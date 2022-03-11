Терпение лопнуло: Владимир Кличко нанес сокрушительный удар российской пропаганде

Легендарный украинский боксер не стеснялся в выражениях во время эмоционального обращение к россиянам, которые вторглись на украинскую землю

Обращение Владимира Кличко

"Ненависть на века" – Владимир Кличко не смог сдержать эмоций, после очередных военных преступлений Российской Федерации в Украине.

Легендарный боксер с самого начала войны находится в Киеве, где поддерживает брата мэра столицы Виталия Кличко.

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"Железный Киев". Владимир и Виталий Кличко – в столице Украины / Фото: Getty Images

Олимпийский чемпион и чемпион мира по разным версиям эмоционально обратился ко всем россиянам, записав видео, где просто уничтожил пропаганду оккупантов:

"Это послание россиянам, слушайте те, кто способен мыслить и мыслит. Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии, вы посеяли ненависть на века. И слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане другое – это полный бред и чушь. Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и прочий бред. Это ваши солдаты, мужья, дети пришли сейчас в Украину – и вы все об этом знаете. Вы им звоните и спрашиваете, как они там на задании".

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"Вы убиваете наших детей" – Владимир Кличко стал на защиту своего народа и рассказал всю правду о преступлениях россиян на территории Украины: