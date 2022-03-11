Терпець урвався: Володимир Кличко завдав нищівного удару російській пропаганді

Легендарний український боксер не соромився у висловлюваннях під час емоційного звернення до росіян, які вторглися на українську землю

Звернення Володимира Кличка

"Ненависть на віки" – Володимир Кличко не зміг стримати емоцій, після чергових військових злочинів Російської Федерації в Україні.

Легендарний боксер від початку війни перебуває в Києві, де підтримує брата мера столиці Віталія Кличка.

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"Залізний Київ". Володимир та Віталій Кличко – у столиці України / Фото: Getty Images

Олімпійський чемпіон та чемпіон світу за різними версіями емоційно звернувся до всіх росіян, записавши відео, де просто знищив пропаганду окупантів:

"Це послання росіянам, слухайте ті, хто здатний мислити і мислить. Імперськими амбіціями, вторгненням в Україну та варварством вашої так званої армії ви посіяли ненависть на віки. І слова про те, що уряд це нібито одне, а російські громадяни інше – це повна маячня і нісенітниця. Це ви, хто вірить мерзенній пропаганді та не сприймає інформацію навіть від своїх родичів та друзів тут в Україні, мовчали усі 8 років, коли ваша країна окупувала Крим та частину Донбасу. Це ви зверхньо ставилися до українців і вважали, що немає такої нації. Це ви переказували одне одному міфи про якихось нацистів та іншу маячню. Це ваші солдати, чоловіки, діти прийшли зараз до України – і ви все це знаєте. Ви їм дзвоните і питаєте, як вони там на завданні".

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"Ви вбиваєте наших дітей" – Володимир Кличко став на захист свого народу та розповів усю правду про злочини росіян на території України: