Терпець урвався: Володимир Кличко завдав нищівного удару російській пропаганді

"Ненависть на віки" – Володимир Кличко не зміг стримати емоцій, після чергових військових злочинів Російської Федерації в Україні.
Легендарний боксер від початку війни перебуває в Києві, де підтримує брата мера столиці Віталія Кличка.
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Олімпійський чемпіон та чемпіон світу за різними версіями емоційно звернувся до всіх росіян, записавши відео, де просто знищив пропаганду окупантів:
"Це послання росіянам, слухайте ті, хто здатний мислити і мислить. Імперськими амбіціями, вторгненням в Україну та варварством вашої так званої армії ви посіяли ненависть на віки. І слова про те, що уряд це нібито одне, а російські громадяни інше – це повна маячня і нісенітниця.
Це ви, хто вірить мерзенній пропаганді та не сприймає інформацію навіть від своїх родичів та друзів тут в Україні, мовчали усі 8 років, коли ваша країна окупувала Крим та частину Донбасу. Це ви зверхньо ставилися до українців і вважали, що немає такої нації.
Це ви переказували одне одному міфи про якихось нацистів та іншу маячню. Це ваші солдати, чоловіки, діти прийшли зараз до України – і ви все це знаєте. Ви їм дзвоните і питаєте, як вони там на завданні".
"Ви вбиваєте наших дітей" – Володимир Кличко став на захист свого народу та розповів усю правду про злочини росіян на території України:
"Запам'ятайте, нас не треба звільняти, ми на своїй землі, і будували свою країну, і ми її збудуємо. Україна – вільна держава, яка обрала демократичний європейський шлях розвитку. Ми битимемося за свій вибір. Сьогодні ми як ніколи єдині та рішучі в цьому. Це не ми прийшли на землю!
Це ви вбиваєте наших дітей, бомбите і зрівнюєте з землею наші міста та будинки. Знайте, вас тут називають орками всіх. Немає зараз хороших чи поганих росіян. Поки ви мовчите і вірите пропаганді божевільної людини, божевільному диктатору, весь цивілізований світ сьогодні на боці українців і захоплюється тим, як ми будуємо свою землю.
Так, нам буде складно, але ми не здамося, бо ми не боїмося і ваша армія це вже зрозуміла. А ставити ультиматум людям, котрі вмирають за свою землю – безперспективно. Запам'ятайте, як би ви не намагалися зараз знищити Україну та українців, якщо ви так продовжите – ваша країна також не виживе. Хто посіє вітер, той пожне бурю.
Не хочете бути країною в цілковитій ізоляції – не тремтіть від страху та байдужості, будьте сміливими як українці. Рятуйте свою країну, а ми свою не віддамо і не здамо. Я пишаюся тим, що я українець, представник сильної, волелюбної та героїчної нації. Слава Україні!"