Владимир Кличко: Мы с братом – мишени

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко вместе с братом включился в прямой эфир BBC Radio 5 и рассказал об агрессии путинских войск в Украине.
Почему мы мишени
Каждый украинец, включая меня с братом, – мишени. И это уже воплощено, к сожалению, убиты дети, женщины, мирные люди. Каждый человек – цель. Мы все мишени. Потому что мы выбрали путь стать частью ЕС, Европы и демократических ценностей. Если вы думаете иначе, вы все равно являетесь мишенью.
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Закрытое небо
Закрыть небо – очень важное решение. Любое действие, направленное на мир, защиту – должно быть совершено. И счет идет не на дни, а на часы, даже минуты. На всех фронтах – военных, гуманитарных, медицинских – нужна любая помощь для сохранения жизни людей. Необходимо остановить бессмысленные убийства украинцев. Сейчас очень важно делать все для этого вместе.
Помощь запада
Также я хотел бы выразить большую благодарность за поддержку. Вы (британцы) одними из первых направили нам помощь. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас всеми возможными способами и распространяйте информацию по всему миру.
Мы должны остановить войну, Путина. Мы хотим видеть Украину великим государством, которым мы и являемся. Я очень горжусь нами, украинцами, нашей решительностью в борьбе за свободу. Я горжусь быть украинцем.
Также Владимир Кличко призвал выбросить из бокса известного российского спортсмена. Украинец считает, что нужно отменить бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.