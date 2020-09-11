Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Старый бык Ломаченко – слишком жирный кусок для Лопеса": любопытный прогноз от чемпиона

11 сентября, 15:50

Елена Павлова Елена Павлова

По мнению эксперта DAZN, 17 октября мы увидим классическую ситуацию в боксе

Бывший чемпион WBC в первом среднем весе и комментатор ресурса DAZN Серхио Мора считает 32-летнего украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) фаворитом в предстоящем бою с обладателем титула по версии IBF американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). 17 октября в США обладатель поясов WBA, WBO и WBC franchise за счет опыта поставит Лопеса на место. Тем временем соперник Ломаченко заявил, что не уважает украинца.

"Василий не просто так №1, независимо от категорий. Это классическая ситуация в боксе. Бой матерого старого быка против молодого. Такого было немало. Например, ситуация с Феликсом Тринидадом и Дэвидом Рэидом или же Фернандо Варгасом. Обоих Тринидад победил. Первого решением судей, а второго – нокаутировал в финальном раунде. А все потому, что молодых чемпионов слишком рано вывели на такой бой. Считаю, точно то же самое произойдет и с Лопесом", – заявил Мора в комментарии Boxingscene.

Реклама

Читайте также: Как Лопесу победить Ломаченко: американцу советуют боксировать грязно и бить ниже пояса

Василий Ломаченко/Фто Top Rank Boxing

Василий Ломаченко/Фто Top Rank Boxing

"Теофимо — молодой, сильный. Это реальный чемпион мира. Но Ломаченко — слишком жирный кусок для молодого быка Лопеса. Считаю, ему такой кусок не откусить и не проглотить. Движения Ломаченко прекрасны, словно у матадора. То есть, Теофимо предстоит бой против матерого быка, который двигается словно матадор. Поэтому я и считаю, что Ломаченко пока что Лопесу не по зубам", – подытожил Мора.

Теофимо Лопес/Фото Top Rank Boxing
Реклама

Теофимо Лопес/Фото Top Rank Boxing

Накануне уже сам Ломаченко высказался о будущем бое с наглым "янки": "Лопес съест свои слова, а я привезу пояса в Украину".

Смотрите, как Василия Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBO

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз боксеры Василий Ломаченко чемпион мира Теофимо Лопес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видео
Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видеоБокс
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церкви
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церквиБокс
Украинский боксер уничтожил россиянина на ринге в Екатеринбурге: видео избиения
Украинский боксер уничтожил россиянина на ринге в Екатеринбурге: видео избиенияБокс
Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксеры
Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксерыБокс
Перспективного подопечного Флойда Мейвезера застрелили прямо на улице
Перспективного подопечного Флойда Мейвезера застрелили прямо на улицеБокс
Чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-Анджелесе
Чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-АнджелесеБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять