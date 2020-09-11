"Старый бык Ломаченко – слишком жирный кусок для Лопеса": любопытный прогноз от чемпиона

Бывший чемпион WBC в первом среднем весе и комментатор ресурса DAZN Серхио Мора считает 32-летнего украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) фаворитом в предстоящем бою с обладателем титула по версии IBF американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). 17 октября в США обладатель поясов WBA, WBO и WBC franchise за счет опыта поставит Лопеса на место. Тем временем соперник Ломаченко заявил, что не уважает украинца.

"Василий не просто так №1, независимо от категорий. Это классическая ситуация в боксе. Бой матерого старого быка против молодого. Такого было немало. Например, ситуация с Феликсом Тринидадом и Дэвидом Рэидом или же Фернандо Варгасом. Обоих Тринидад победил. Первого решением судей, а второго – нокаутировал в финальном раунде. А все потому, что молодых чемпионов слишком рано вывели на такой бой. Считаю, точно то же самое произойдет и с Лопесом", – заявил Мора в комментарии Boxingscene.

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Василий Ломаченко/Фто Top Rank Boxing

"Теофимо — молодой, сильный. Это реальный чемпион мира. Но Ломаченко — слишком жирный кусок для молодого быка Лопеса. Считаю, ему такой кусок не откусить и не проглотить. Движения Ломаченко прекрасны, словно у матадора. То есть, Теофимо предстоит бой против матерого быка, который двигается словно матадор. Поэтому я и считаю, что Ломаченко пока что Лопесу не по зубам", – подытожил Мора.

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Накануне уже сам Ломаченко высказался о будущем бое с наглым "янки": "Лопес съест свои слова, а я привезу пояса в Украину".

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