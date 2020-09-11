"Я собака, и я буду бороться за свою жизнь": соперник Ломаченко заявил, что не уважает украинца

Американский боксер Теофимо Лопес продолжает подогревать интерес к своему поединку против украинца Василия Ломаченко. На кону боя будет звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ориентировочно, боксеры выйдут на ринг 17 октября в США.

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Накануне в интервью Fight Hype Лопес заявил, что не уважает Ломаченко, а себя сравнил с собакой. Также американец гордится тем, что его отец вступил в словесную перепалку с украинцем.

"Мы не уважаем его. Все, с кем он сталкивался, все верят в шумиху вокруг него. Все в это верят, и это их потрясает. Я из тех бойцов, которым плевать. Вы можете сказать, что этот парень "человек из стали", мне все равно.

Я из тех бойцов, которые не уважают никого, когда я нахожусь на ринге. Я собака, и я буду бороться за свою жизнь.

Мой отец, действительно ему не по зубам. Я очень счастлив, что он расстроен. Я не думаю, что какой-либо боец когда-либо проявлял к Ломе такое неуважение. Мне плевать на него. Какая разница? Я могу сказать, что вырублю тебя, а ты можешь сказать, что заставишь меня уйти", – цитирует Теофимо boxingscene.com.

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Накануне уже сам Ломаченко высказался о будущем бое с наглым "янки": "Лопес съест свои слова, а я привезу пояса в Украину".

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