Соперник улетел за пределы ринга: яркая победа украинского боксера (видео)

Андрей Великовский добыл 21-ю победу на профессиональном ринге, наш боксер победил техническим нокаутом Каталина Параскивяну

Великовский просто уничтожил соперника / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы показывали жуткий нокаут из Австралии, но оказывается, наши боксеры бьют не слабее. Украинец Андрей Великовский эффектно победил румына Каталина Параскивяну.

Вечер бокса прошел в Германии, поединок в среднем весе был не титульным, однако победа от этого менее значимой не стала.

Реклама

В шестом раунде Великовский мощным ударом выбил соперника за пределы ринга. Но Каталин попробовал вернуться и продолжить поединок.

На это украинец ответил мощной серией ударов и рефери пришлось остановить бой. Победа Андрей Великовского техническим нокаутом.

Читайте также: Месть за отрезанные головы: как сбылась мечта братьев Кличко

Реклама

БОЙ ВЕЛИКОВСКИЙ – ПАРАСКИВЯНУ

За свою карьеру Андрей Великовский провел 25 поединков – 21 победа (13 нокаутом), 2 ничьи и 2 поражения. Он владеет Интерконтинентальным поясом IBO.

Реклама

Ранее мы сообщали, что чемпион IBF во втором полулегком весе японец Кеничи Огава едва не лишился жизни после жесткого нокаута.