Суперник полетів за межі рингу: яскрава перемога українського боксера (відео)

Андрій Великовський виборов 21-у перемогу на професійному рингу, наш боксер переміг технічним нокаутом Каталіна Парасківяну

Великовський просто знищив суперника / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми показували моторошний нокаут з Австралії, але виявляється наші боксери б'ють не слабше. Українець Андрій Великовський ефектно переміг румуна Каталіна Парасківяну.

Вечір боксу пройшов у Німеччині, двобій у середній вазі був не титульним, проте перемога від цього менш значущою не стала.

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У шостому раунді Великовський потужним ударом вибив суперника за межі рингу. Але Каталін спробував повернутися та продовжити поєдинок.

На це українець відповів потужною серією ударів, і рефері довелося зупинити бій. Перемога Андрія Великовського технічним нокаутом.

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БІЙ ВЕЛИКОВСЬКИЙ – ПАРАСКІВЯНУ

За свою кар'єру Андрій Великовський провів 25 поєдинків – 21 перемога (13 нокаутом), 2 нічиї та 2 поразки. Він володіє інтерконтинентальним поясом IBO.

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Раніше ми повідомляли, що чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі японець Кенічі Огава ледь не втратив життя після жорсткого нокауту.