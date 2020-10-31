Сочный стейк от Чисоры: перед боем с Усиком британец готовил с танцами для Хэя

Дерек вкусно накормил свою команду в Лондоне после церемонии взвешивания

Сегодня большой день для украинского боксера Александра Усика, который в Лондоне проведет свой втором бой в супертяжах. И на этот раз против действительно стоящего и опасного противника – Дерека Чисоры. А британец оказался еще и талантливым поваром, накормив свою команду после взвешивания сочными стейками. Напомним, что бой пройдет сегодня, 31 октября, а Усик – Чисора онлайн-трансляция уже идет на нашем сайте.

Реклама

На ужин за сутки перед боем Дерек Чисора собственноручно приготовил стейки для всей команды, с танцами приправляя сочное мясо.

Дерек Чисора готовит стейк / Фото: matchroomboxing

Кулинарные таланты "Войны" оценил другой известный британский боксер – Дэвид Хэй, которому Дерек проиграл техническим нокаутом в 2012 году и с которым дрался на пресс-конференции. А теперь Хэй – менеджер Чисоры. Вот такая боксерская кухня.

Реклама

Читайте также: Усик Чисора: первый большой бой Усика в супертяжах

Ранее мы также рассказывали, о чем Усик с Чисорой шептались на взвешивании. Чисора оказался тяжелее своего украинского оппонента на 17 кг.

Реклама

Смотрите, как Чисора передавал привет Усику из своего лагеря

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама