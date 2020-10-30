О чем Усик с Чисорой шептались на взвешивании и что заявил критикам украинец

31 октября украинский боксер Александр Усик проведет свой второй бой в супертяжелом весе против опытного британца Дерека Чисоры по прозвищу "Война". А сегодня в Лондоне состоялась официальную процедуру взвешивания, на которой Чисора шокировал своим видом – в белом гриме на лице и теле, но с черными глазами и нарисованным ртом. После процедуры Усик рассказал, что говорил ему британец, а также отметил, что доволен своим весом в 98,4 кг.
"Чисора постоянно говорил "Война, война", а потом повторял, что знает, что я его понимаю. У меня тот вес, который я хочу. Можно было немного больше, но и так хорошо. Какое заявление хочу сделать боем с Чисорой? Важно себя показать, чтобы у соперников больше не было вопросов. Говорят, что люди не верят в меня, не верят, что я способен выступать в супертяжах. Хочу сказать им, что это ваши проблемы. Но завтра я сделаю заявление в ринге", – сказал Усик Sky Sports.
Напомним, что 31 октября в Лондоне на "Уэмбли Арене" Усик и Чисора будут оспаривать звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, которым владеет англичанин Энтони Джошуа. Ранее менеджер Чисоры назвал главный недостаток Усика.
Смотрите, как Усик тренировался перед Чисорой
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