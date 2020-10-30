О чем Усик с Чисорой шептались на взвешивании и что заявил критикам украинец

31 октября украинский боксер Александр Усик проведет свой второй бой в супертяжелом весе против опытного британца Дерека Чисоры по прозвищу "Война". А сегодня в Лондоне состоялась официальную процедуру взвешивания, на которой Чисора шокировал своим видом – в белом гриме на лице и теле, но с черными глазами и нарисованным ртом. После процедуры Усик рассказал, что говорил ему британец, а также отметил, что доволен своим весом в 98,4 кг.

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Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: matchroomboxing

"Чисора постоянно говорил "Война, война", а потом повторял, что знает, что я его понимаю. У меня тот вес, который я хочу. Можно было немного больше, но и так хорошо. Какое заявление хочу сделать боем с Чисорой? Важно себя показать, чтобы у соперников больше не было вопросов. Говорят, что люди не верят в меня, не верят, что я способен выступать в супертяжах. Хочу сказать им, что это ваши проблемы. Но завтра я сделаю заявление в ринге", – сказал Усик Sky Sports.

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

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Напомним, что 31 октября в Лондоне на "Уэмбли Арене" Усик и Чисора будут оспаривать звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, которым владеет англичанин Энтони Джошуа. Ранее менеджер Чисоры назвал главный недостаток Усика.

Смотрите, как Усик тренировался перед Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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