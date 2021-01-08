"Сначала я сломаю Ломаченко, а потом нокаутирую": кровавый план американского чемпа

Непобежденный Джервонта Дэвис все еще хотел бы встретиться с украинцем

Популярный американский легковес Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) готовится провести бой против Райана Гарсии (21-0, 18 КО), однако не забывает уколоть и бывшего чемпиона Василия Ломаченко. Ранее Василию Ломаченко жестко указали на его место.

"Я готов драться не только с Гарсией, но и с Василием Ломаченко или Дэвином Хэйни. Да, мы в разных командах. Но если будет заинтересованность болельщиков, то я хотел бы, чтобы эти бои состоялись. Прогноз на бой с Ломаченко? Думаю, я его сперва сломаю, а затем нокаутирую в поздних раундах", – сказал Дэвис в интервью ютуб-каналу ESNEWS.

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Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

Отметим, что именно с непобежденным Дэвисом Ломаченко хотел бы встретиться в случае победы над Теофимо Лопесом. Однако украинец проиграл американцу в октябре и потерял свои титулы.

Напомним, что в феврале 2020 года Джервонта едва не придушил жену на глазах у толпы. Чемпион WBA Дэвис шокировал людей на благотворительном баскетбольном матче, а потом оправдывался.

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