Пятеро на одного! Майк Тайсон вмешался в жесткую драку

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон еще раз доказал, что и в 54 года он наводит ужас на окружающих. Железный Майк защитил парня, которого избивали пятеро.

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Тайсон появился в ринге во время рестлерского шоу All Elite Wrestling. Боксер разорвал на себе футболку, побил одного из соперников, а другие сбежали от страха.

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29 мая Майк Тайсон проведет бой против Эвандера Холифилда. Ранее боксеры встречались на ринге дважды – в 1996 и 1997 годах. В первом бою Тайсон проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, во втором Железного Майка дисквалифицировали за то, что откусил часть правого уха соперника. Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа.

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