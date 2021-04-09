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П'ятеро на одного! Майк Тайсон втрутився в жорстку бійку

9 квітня, 17:37

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Знаменитий боксер розігнав з рингу реслерів

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон ще раз довів, що і в 54 роки він наводить жах на оточуючих. Залізний Майк захистив хлопця, якого били п'ятеро.

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Тайсон з'явився в рингу під час реслерського шоу All Elite Wrestling. Боксер розірвав на собі футболку, побив одного з суперників, а інші втекли від страху.

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29 травня Майк Тайсон проведе бій проти Евандера Холіфілда. Раніше боксери зустрічалися на рингу двічі – в 1996 і 1997 роках. У першому бою Тайсон програв технічним нокаутом в 11-му раунді, у другому Залізного Майка дискваліфікували за те, що відкусив частину правого вуха суперника. Тайсон залишився без чемпіонського поясу, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу.

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