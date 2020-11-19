Пулев угрожает Джошуа перед боем: "Он не видел ничего подобного"

Чуть более трех недель остается до первого чемпионского боя в супертяжелом дивизионе с февраля этого года. 12 декабря чемпион по версиям WBO, IBF и WBA Энтони Джошуа сразится с претендентом Кубратом Пулевым. Болгарин длительное время хранил молчание и вот решил провести психологическую атаку на оппонента. Напомним, победитель боя Джошуа – Пулев может стать следующим соперником Усика.

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39-летний Кубрат в комментарии BetwayInsider считает, что справится с британцем, поскольку тот ранее не дрался с таким сильным бойцом, как он:

"Я могу сказать фанатам, что разоблачу Энтони и докажу, что они боготворят не того парня. Я разоблачу его во второй раз. Он должен был извлечь урок Энди Руиса из-за того, что с ним случилось [поражение в первом бою]. Я проанализировал бои Джошуа. У него хороший стиль, он может быть примером для других. Но Энтони не проявил психологической стойкости. Да, у него есть навыки, но нет ментальной силы. Это что-то внутри, в крови человека, а у него этого нет. Какой бы характер он ни проявлял, я знаю, что являюсь более сильным боксером в этом плане. Моя стойкость возьмет верх. Он дрался с сильными бойцами, но никогда не встречался с кем-то, подобным мне".

Джошуа vs Пулев / Фото: Getty Images

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Смотрите сюжет о реванше Энтони Джошуа и Энди Руиса:

Видео: Reuters

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