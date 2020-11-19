Лопес признался, почему не нокаутировал Ломаченко

Американский боксер считает, что мог отправить украинца на настил, если бы тот атаковал

Абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) — американец Теофимо Лопес — продолжает пожинать плоды своей победы над украинцем Василием Ломаченко в объединительном бою месяц назад. На днях Редкач принял у себя крушителя Ломаченко.

Реклама

23-летний выходец из Гондураса также признался в интервью блондинке на YouTube-канале SnowQueenLA, что планировал нокаутировать украинского боксера, но тот действовал чересчур осторожно:

"Я собирался отправить его в нокаут. Многие потом рассуждали, что было бы, если бы он начал раньше идти в атаку. Так вот. Если бы он раньше начал атаковать, что я позволял ему в нескольких раундах, я бы быстро отправил его в нокаут! Ломаченко понимал, что ему нельзя идти в открытый бой. Он обезопасил себя насколько мог, но при этом пытался оставаться активным. В последнем раунде он начал активнее идти вперед. Я получил шанс отправить его в нокаут. Все видели, что я начал наносить удары, которые его потрясали. Но рефери остановил бой из-за рассечения. Если бы этого не произошло, я бы достиг своей цели. По крайней мере, он бы встал на колено".

Читайте также: Лопес-старший резко высказался о реванше с Ломаченко.

Смотрите, как выглядело плечо Василия после операции:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама