Пошел против Путина. Российский боксер осудил кровавого диктатора

Большинство российских спортсменов занимают трусливую позицию замалчивания войны в Украине. Но есть среди них и исключения из правил

Сиренко уважает Левина за его позицию по войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Непобежденный украинский супертяж Владислав Сиренко знает только одного российского спортсмена из числа представителей боевых искусств, который открыто выступает против агрессии РФ. Им оказался многократный чемпион по тайскому боксу и кикбоксингу Артем Левин.

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"Единственный человек, которого я не знаю лично, но из круга боевых искусств это Артем Левин, если я не ошибаюсь. Он не боксер, кик-бокс или муай-тай, точно не помню. Он понимает, что происходит, живет в США, как я понимаю. Не то, что он поддерживает Украину, но высказывается о том, что происходит и осуждает все то, что делает Россия. Я увидел его сториз, лично написал ему: "Ты крут, молодец", – сказал Сиренко в интервью XSport.

Отметим, что Артем Левин является 6-кратным чемпионом мира и 5-кратным чемпионом Европы по тайскому боксу.

В своих социальных сетях боксер открыто выступил против войны РФ в Украине. Спортсмен неоднократно записывал видео с осуждением действий России, утверждая, то "Россия – это не Путин".

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В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину и был лишен всех наград Кемеровской области.

Сам Влад Сиренко занимает активную проукраинскую позицию, показывая преступления российских войск.

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